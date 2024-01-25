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25.01.2024

На 158 километре трассы М-5 «Урал» из-за ремонта закрыто движение для грузовых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Автомобильное движение на 158 километре трассы М-5 «Урал» закрыто из-за поврежденного путепровода, сообщает официальный Telegram-канал «Уралуправтодора».

Повреждение обнаружили 22 января. «Неизвестным транспортным средством были повреждены балки пролетного строения. Движение на поврежденной части конструкции было закрыто в целях безопасности», — объяснили в «Уралуправтодоре» причину принятых мер.

С 25 января на всей трассе М-5 вводятся ограничения для проезда грузовиков массой более 3,5 т, с габаритом по ширине и высоте более 3,5 м на путепроводе и с габаритом по ширине более 3,7 м под путепроводом. Эти ограничения будут действовать до того, как поврежденную балку путепровода восстановят. Ремонт начнется весной-летом.
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