На 158 километре трассы М-5 «Урал» из-за ремонта закрыто движение для грузовых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. На автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург 13 и 14 сентября строители будут ограничивать ...28.04.2023 В праздничные дни будет ограничено движение на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Свердловской области в праздничные дни будут введены ограничения движения на трассе ...15.07.2019 В Екатеринбурге на полтора месяца закрыли движение по одной стороне моста у концерна «Калина»
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В Екатеринбурге до 30 августа перекрыли часть путепровода «Комсомольский» у концерна ...04.07.2018 В Екатеринбурге до конца июля перекроют улицу Гражданскую
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В Екатеринбурге из-за ремонтных работ будут перекрыты несколько улиц, сообщает ...02.04.2012 Росавтодор ограничил движение грузовиков на трассе М-5 «Урал»
УрБК, Москва, 02.04.2012. С 1 апреля 2012 года Федеральное дорожное агентство ввело временные ограничения на движение ...