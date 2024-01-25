На восстановление путепровода в Свердловской области потратят 142,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. В Свердловской области на восстановление поврежденного в прошлом году путепровода на трассе М-5 потратят 142,5 млн руб. Это следует из аукциона на сайте госзакупок.



Речь идет о путепроводе в районе Южной Сысертской развязки на автомобильной дороге М-5 «Урал», поврежденного в 2024 году неизвестным грузовым транспортным средством.



В результате инцидента были частично повреждены балки пролетного строения моста, что привело к необходимости временного ограничения движения по данному участку для обеспечения безопасности дорожного движения.



Согласно техническому заданию, подрядная организация, выигравшая конкурс, должна будет завершить все необходимые ремонтные работы до 15 ноября 2026 года. При выполнении контракта планируется восстановление опор, пролетных строений, мостового полотна и ограждений, а также систем водоотвода и гидроизоляции. Кроме того, на мосту будет уложено новое асфальтовое покрытие, нанесена дорожная разметка, обустроены лестничные сходы и подходы.



Перед началом ремонтных работ подрядчику необходимо будет провести демонтаж поврежденных металлических и бетонных конструкций, включая фундамент путепровода.