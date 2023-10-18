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Вчера, 10:02

«Атомстройкомплекс» построит современную школу на 400 мест в Пышме

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В поселке городского типа Пышма в Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» приступила к строительству начальной школы на 400 мест. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» построит современную школу на 400 мест в Пышме

Заместитель директора по строительству компании Юрий Толмачев рассказал, что в новом здании площадью 10 тыс. кв. м., помимо учебных кабинетов, предусмотрены столовая и медицинский блок, зрительный зал с двусветным пространством, библиотека и спортивные площадки, в том числе для занятий ЛФК.

«Школу мы строим не с нуля, а завершаем уже начатое строительство, поэтому проект реконструкции разработан с учетом сохранения существующих наружных инженерных сетей и строительных конструкций. Перед началом проектных работ мы провели обследование имеющихся конструкций фундамента, стен подвала, перекрытия над подвалом, построенных инженерных сетей, где оптимальным решением стало максимальное использование сборных элементов: сборных плит и блоков для фундамента, перекрытий, стен подвала, лестничных маршей и площадок», — комментирует Юрий Толмачев.

«Атомстройкомплекс» построит современную школу на 400 мест в Пышме

Объект будет сдан в декабре 2024 года под ключ — со всей необходимой мебелью и оборудованием, мебелью уральского производителя, отмеченного федеральными наградами. Такие же стулья и парты застройщик устанавливает в современных школах Екатеринбурга. Проектным решением предусмотрено и строительство спортивного ядра на пришкольной территории

Кроме того, администрация поселка обратилась к «Атомстройкомплекс» с просьбой разместить в новом здании музей истории Пышмы, который расположится на втором этаже рядом с информационным центром.

Компания «Атомстройкомплекс» на протяжении многих лет является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в реализации проектов по проектированию и строительству учебных заведений. Только в 2023 году застройщик успешно сдал уникальный Губернаторский лицей площадью 28 тыс. кв. м., а также новое здание школы № 41, построенное в рамках государственно-частного партнерства.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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