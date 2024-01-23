Онлайн-продажи новых смартфонов в Екатеринбурге в 2023 году выросли на 87%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. За I квартал 2023 года в Екатеринбурге на «Авито» было продано на 18% больше ...01.03.2023 Продажи мобильных телефонов на вторичном рынке Екатеринбурга выросли на 26%
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. За 2022 год продажи мобильных телефонов в Екатеринбурге на вторичном рынке выросли на ...20.01.2022 В Екатеринбурге продажи мобильных телефонов на вторичном рынке в 2021 году выросли на 8%
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. В Екатеринбурге на вторичном рынке продажи мобильных телефонов в 2021 году выросли на ...13.10.2021 Продажи подержанных телефонов в Екатеринбурге в III квартале выросли на 12%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. Продажи подержанных телефонов в Екатеринбурге в III квартале выросли на 12% по ...15.01.2021 Продажи подержанных мобильных телефонов в Екатеринбурге в прошлом году выросли на 12%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. Продажи подержанных мобильных телефонов в Екатеринбурге в 2020 году выросли на 12% по ...