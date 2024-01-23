Онлайн-продажи новых смартфонов в Екатеринбурге в 2023 году выросли на 87%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Продажи новых смартфонов на интернет-площадке «Авито» в Екатеринбурге в 2023 году выросли на 87% по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба компании. Продажи бывших в употреблении телефонов остались на уровне 2022 года.



«Потребительские привычки меняются, и теперь все больше россиян приобретают смартфоны не «по старинке», а онлайн», — объяснил тенденцию руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров. По его словам, 20% телефонов, приобретенных на площадке в 2023 году, были новыми.



Средняя стоимость нового смартфона на «Авито» составила в 2023 году 46 тыс. руб., подержанного — 20 тыс. руб. Продажи марки Tecno в прошлом году увеличились в пять раз по сравнению с 2022 годом, марки Infinix — в шесть раз.



Доля продаж бренда Apple на «Авито» в 2023 году составила 60% от общего объема, Samsung — 15%, Xiaomi — 12%, Honor — 3%, Realme — 2%.