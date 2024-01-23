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23.01.2024

Средняя стоимость «квадрата» на рынке аренды торговых объектов в Челябинске за год выросла на 20%

УрБК, Челябинск, 23.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра на рынке продажи торговых объектов в декабре 2023 года составила 73 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 15%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Среди исследованных городов сильнее всего «квадрат» подорожал в Рязани (+81%), Ярославле (+80%), Барнауле (+67%), Калининграде (+53%) и Волгограде (+49%).

Спрос на этом рынке столицы Южного Урала за год снизился на 2%, предложение — на 32%.

Что касается рынка аренды торговых объектов, средняя стоимость «квадрата» в декабре прошлого года составила 850 руб. (+20%). Спрос в этом сегменте за год вырос на 4%, предложение снизилось на 9%.
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