Средняя стоимость «квадрата» на рынке аренды торговых объектов в Челябинске за год выросла на 20%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на рынке продажи торговых объектов ...23.11.2023 Спрос на апартаменты на «вторичке» в Челябинске за год вырос на 31%
УрБК, Челябинск, 23.11.2023. В Челябинске средняя стоимость апартаментов на вторичном рынке жилья в первой половине ...28.09.2023 В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу торговых площадей за год выросла на 33%
УрБК, Челябинск, 28.09.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на ...27.09.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку торговых площадей за год вырос более чем на треть
В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на продажу, в сентябре 2023 года ...27.09.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку торговых площадей за год вырос более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра торговых площадей, выставленных на ...