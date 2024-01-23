Средняя стоимость «квадрата» на рынке аренды торговых объектов в Челябинске за год выросла на 20%

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на рынке продажи торговых объектов ...

Предложение на рынке продажи торговых объектов в Екатеринбурге за год снизилось на 43%

Спрос на апартаменты на «вторичке» в Челябинске за год вырос на 31%

УрБК, Челябинск, 23.11.2023. В Челябинске средняя стоимость апартаментов на вторичном рынке жилья в первой половине ...