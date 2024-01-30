В Челябинске предложение небольших квартир на первичном рынке за год выросло в 2,7 раза

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир площадью до 25 кв. м. на первичном рынке в ...30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...23.01.2024 Средняя стоимость «квадрата» на рынке аренды торговых объектов в Челябинске за год выросла на 20%
УрБК, Челябинск, 23.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра на рынке продажи торговых объектов в ...18.01.2024 Средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска за квартал выросла на 21%
УрБК, Челябинск, 18.01.2024. Средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья Челябинска по итогам IV квартала 2023 ...08.11.2023 В Челябинске средняя стоимость жилья в новостройках за месяц выросла на 6%
УрБК, Челябинск, 08.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года составила ...