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В Челябинске предложение небольших квартир на первичном рынке за год выросло в 2,7 раза

УрБК, Челябинск, 28.02.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир площадью до 25 кв. м. на первичном рынке в феврале 2024 года составила 2,9 млн руб. За год этот показатель вырос на 30%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Среди исследованных городов РФ сильнее всего этот показатель за год увеличился в Волгограде (+88%), Кирове (+55%), Калининграде (+42%) и Барнауле (+39%).

Предложение квартир площадью до 25 кв. м. на «первичке» в Челябинске за год выросло в 2,7 раза.

Что касается вторичного рынка жилья столицы Южного Урала, средняя стоимость небольших квартир в этом сегменте составила 2,9 млн руб. (+58% за год). Предложение увеличилось на 6%.
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