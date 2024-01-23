В России в 2023 году в два раза увеличилась активность бизнеса на электронных торговых площадках

УрБК, Москва, 11.10.2023. В России могут повысить с 600 тыс. до 1 млн руб. лимиты на остаток средств на электронных ...13.04.2021 Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже на электронных торгах находящегося в залоге по ипотеке имущества
УрБК, Москва, 13.04.2021. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продаже на электронных ...26.12.2018 В Свердловской области в 2018 году продали 736 тыс. электронных полисов ОСАГО
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2018. Свердловская область заняла третье место среди субъектов РФ по продажам электронных ...06.02.2017 Правительство РФ согласовало проект закона о регулировании интернет-торговли
УрБК, Москва, 06.02.2017. Проект закона об ответственности продавцов на интернет-площадках полностью согласован. Об ...15.09.2010 ФАС РФ намерена обязать государственного заказчика обосновывать начальную цену контракта
УрБК, Москва, 15.09.2010. «Федеральная антимонопольная служба планирует ввести обязательное финансовое обеспечение ...