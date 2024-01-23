УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
23.01.2024

В России в 2023 году в два раза увеличилась активность бизнеса на электронных торговых площадках

УрБК, Москва, 23.01.2024. Торговля на электронных площадках в РФ за 2023 год выросла вдвое. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на слова гендиректора экспертной компании «Ценовые и контрактные решения» Вячеслава Белова.

По его словам, в прошлом году российский частный бизнес получил более широкое представление на электронных площадках. Так, если раньше на торги выходил один участник, то в настоящее время в каждом тендере в среднем принимают участие как минимум два потенциальных исполнителя.

Также Вячеслав Белов добавил, что электронная торговля несет немало рисков, в частности, нередко искаженное ценообразование и несоответствие цен рынку. По его мнению, торговле в России не стоит полностью переходить на маркетплейсы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.10.2023 В России могут увеличить до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках

УрБК, Москва, 11.10.2023. В России могут повысить с 600 тыс. до 1 млн руб. лимиты на остаток средств на электронных ...

13.04.2021 Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже на электронных торгах находящегося в залоге по ипотеке имущества

УрБК, Москва, 13.04.2021. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продаже на электронных ...

26.12.2018 В Свердловской области в 2018 году продали 736 тыс. электронных полисов ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2018. Свердловская область заняла третье место среди субъектов РФ по продажам электронных ...

06.02.2017 Правительство РФ согласовало проект закона о регулировании интернет-торговли

УрБК, Москва, 06.02.2017. Проект закона об ответственности продавцов на интернет-площадках полностью согласован. Об ...

15.09.2010 ФАС РФ намерена обязать государственного заказчика обосновывать начальную цену контракта

УрБК, Москва, 15.09.2010. «Федеральная антимонопольная служба планирует ввести обязательное финансовое обеспечение ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (401)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18