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23.01.2024

В Екатеринбурге стартовал форум по финансовой и цифровой безопасности «Дело в людях»

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Екатеринбурге в культурном центре «Урал» начал работу форум по цифровой и финансовой безопасности «Дело в людях». В мероприятии примут участие более 400 пенсионеров из разных муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента информполитики.

Первый заместитель министра социальной политики Евгений Шаповалов напомнил, что форум проводится в рамках нацпроекта «Демография» и программы «Старшее поколение», утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

«Сегодня Свердловская область — лидер в финансовой грамотности. Опыт региона был не раз отмечен на всероссийском уровне, чьи практики активного долголетия были признаны лучшими. Нынешний форум проводится с целью познакомить людей преклонного возраста с практикой противодействия цифровому мошенничеству», — подчеркнул Евгений Шаповалов.

В программе форума запланированы выступления представителей свердловского управления Центрального банка России, региональных управлений МВД и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

Эксперты ведомств расскажут об опасном феномене социальной инженерии, методах противодействия мошенникам и правилах потребительской грамотности.
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