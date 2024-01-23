В Екатеринбурге стартовал форум по финансовой и цифровой безопасности «Дело в людях»

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. В Екатеринбурге в культурном центре «Урал» начал работу форум по цифровой и финансовой безопасности «Дело в людях». В мероприятии примут участие более 400 пенсионеров из разных муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента информполитики.



Первый заместитель министра социальной политики Евгений Шаповалов напомнил, что форум проводится в рамках нацпроекта «Демография» и программы «Старшее поколение», утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.



«Сегодня Свердловская область — лидер в финансовой грамотности. Опыт региона был не раз отмечен на всероссийском уровне, чьи практики активного долголетия были признаны лучшими. Нынешний форум проводится с целью познакомить людей преклонного возраста с практикой противодействия цифровому мошенничеству», — подчеркнул Евгений Шаповалов.



В программе форума запланированы выступления представителей свердловского управления Центрального банка России, региональных управлений МВД и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.



Эксперты ведомств расскажут об опасном феномене социальной инженерии, методах противодействия мошенникам и правилах потребительской грамотности.