В Екатеринбурге стартовал форум по финансовой и цифровой безопасности «Дело в людях»

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге с 14 по 16 февраля 2024 пройдет форум «Кибербезопасность в финансах». ...21.03.2019 Свердловская область примет участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. Свердловская область примет участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для ...30.05.2018 В Первоуральске стартовал XII деловой форум для предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. В Первоуральске начал работу XII деловой форум для предпринимателей Западного ...31.10.2017 Дни финансовой грамотности в Екатеринбурге пройдут при поддержке СКБ-банка
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. В Екатеринбурге при поддержке СКБ-банка совместно с Центральным банком России пройдут ...15.03.2012 Коротко о событиях дня
В 11.00 в пресс-центре газеты «Комсомольская правда-Урал» начнется пресс-конференция руководителя Территориального ...