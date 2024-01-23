Производство молока в России за год выросло на 500 тыс. тонн

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По итогам декабря 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности ...

Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 68,8 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По итогам декабря 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 61,56 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. По итогам сентября 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 62,59 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. По итогам августа 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 62,83 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. По итогам июля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...