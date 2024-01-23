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23.01.2024

Производство молока в России за год выросло на 500 тыс. тонн

УрБК, Москва, 23.01.2024. Российские предприятия в 2023 году произвели 33,5 млн т молока, что почти на 500 тыс. т больше показателя за предыдущий год. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Мы произвели молока в объеме 33,5 млн т, это очень хороший результат, это практически на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее», — цитирует агентство «Прайм» заявление Д. Патрушева, сделанное им на XXV съезде Национального союза производителей молока.

Он также подчеркнул, что рост производства молока в России наблюдается последние пять лет.

Ранее УрБК писал о том, что в декабре 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 67,07 до 68,8 руб. за литр.
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