70% опрошенных свердловчан не боятся потерять работу

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. 70% опрошенных жителей Свердловской области в настоящее время не боятся потерять ...25.09.2023 Только 15% жителей Среднего Урала опасаются увольнения
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В III квартале 2023 года лишь 15% жителей Свердловской области считают, что на текущем ...10.06.2022 В Свердловской области 23% сотрудников опасаются потерять работу
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru ...20.09.2021 16% работающих жителей Свердловской области опасаются увольнения
В Свердловской области 16% работающих жителей опасаются увольнения, говорится в исследовании портала hh.ru. 75% ...02.02.2016 HeadHunter: Настроение на рынке труда в Екатеринбурге остается негативным
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Настроение на рынке труда Екатеринбурга остается негативным, снизившись на 0,1 пункт до ...