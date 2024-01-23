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23.01.2024

70% опрошенных свердловчан не боятся потерять работу

70% опрошенных жителей Свердловской области в настоящее время не боятся потерять работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса HeadHunter.

«23%, наоборот, считают, что такой риск есть, и это самый высокий показатель за весь прошедший год (для сравнения, в I квартале 2023 года опасались быть уволенными 19% опрошенных из Свердловской области). 7% затруднились ответить», — говорится в исследовании.

Наиболее уверенно на рынке труда себя чувствуют специалисты из отраслей «Добыча сырья» (81%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Наука, образование» (76%). Менее комфортно себя ощущают работники из сферы инвестиций, топ-менеджмент (по 26%), а также специалисты по закупкам, логистике (по 24%) и продажники (22%).
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