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19.01.2024

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска за квартал выросла на 15%

УрБК, Челябинск, 19.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке по итогам IV квартала составила 4,4 млн руб. За квартал этот показатель вырос на 15%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом Челябинск стал лидером по повышению стоимости жилья на вторичном рынке среди исследованных городов. Также заметно выросли цены на такие объекты в Казани (+14%), Кирове (+13%) и Саратове (+12%).

Средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке столицы Южного Урала достигла 83 тыс. руб., увеличившись за квартал на 13%.

Спрос на такие объекты в Челябинске за указанный период снизился на 14%, предложение — на 12%.
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