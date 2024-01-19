Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска за квартал выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на вторичном рынке по итогам IV квартала ...18.01.2024 Средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска за квартал выросла на 21%
УрБК, Челябинск, 18.01.2024. Средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья Челябинска по итогам IV квартала 2023 ...26.12.2023 Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 42%
УрБК, Челябинск, 26.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 92 ...22.12.2023 Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 30%
УрБК, Челябинск, 22.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в январе-ноябре 2023 года ...05.10.2023 Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по росту стоимости жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 05.10.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на вторичном рынке жилья в III квартале 2023 года ...