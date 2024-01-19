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19.01.2024

В Челябинской области антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Почта Банка»

УрБК, Челябинск, 19.01.2024. Южноуральское отделение УФАС России возбудило дело в отношении АО «Почта Банк». Причиной стала реклама вклада банка с признаками нарушения закона о рекламе, размещенная на баннере в Челябинске, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства региона.

Основанием для возбуждения дела стало обращение местного жителя, который сообщил, что на рекламной конструкции крупным шрифтом указана информации о ставке по вкладу в размере 13% в АО «Почта Банк». Однако подробные условия, которые влияют на размер процентной ставки вклада, размещались мелким шрифтом, невозможным для прочтения.

Члены экспертного совета пришли к выводу, что способ подачи информации не соответствует требованиям рекламного законодательства, и потребители не имеют возможности полностью ознакомиться с условиями получения услуги от АО «Почта Банк».
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