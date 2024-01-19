В Челябинской области антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Почта Банка»

УрБК, Челябинск, 24.08.2017. Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения требований рекламного ...30.01.2017 ФАС обвиняет «Почту России» в нарушении закона о конкуренции
УрБК, Москва, 30.01.2017. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ФГУП «Почта России» по ...20.02.2015 Реклама МТС-Банка в Екатеринбурге признана ненадлежащей
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2015. Федеральная антимонопольная служба РФ признала ненадлежащей рекламу ОАО «МТС-Банк», ...22.09.2011 Челябинское УФАС России: Реклама кредитного продукта ОАО «Альфа-Банк» противоречит требованиям законодательства
УрБК, Челябинск, 22.09.2011. Комиссия Челябинского УФАС России признала наружную рекламу финансовых услуг по ...19.03.2010 Челябинское УФАС России приняло решение отложить рассмотрение дела, возбужденного в отношении ОАО Банк «Резерв»
УрБК, Челябинск, 19.03.2010. На заседании Комиссии Челябинского УФАС России по рассмотрению дела, возбужденного в ...