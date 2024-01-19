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19.01.2024

Пострадавшими от антироссийских санкций себя считают 60% предприятий в России

УрБК, Москва, 19.01.2024. К концу 2023 года пострадавшими от антироссийских санкций себя назвали 60% предприятий в РФ. 30% негативных последствий от ограничений не ощутили, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на препринт статьи ИНП РАН «Российские предприятия в конце 2023 года».

«С весны остается практически неизменной доля предприятий, считающих себя пострадавшими от санкций — на уровне 60%, не пострадавшими себя видят 30%», — пишет издание.

О проблемах с поставками импортного сырья и комплектующих говорили 60% опрошенных представителей предприятий, о росте цен на импорт — 44%, росте внутренних цен — 57%, об общей неопределенности в экономике — 44%.

54% опрошенных жаловались на высокую инфляцию, с проблемами с получением долгосрочных кредитов сталкивались 24%, краткосрочных — 17%.
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