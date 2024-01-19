Пострадавшими от антироссийских санкций себя считают 60% предприятий в России

Группа сенаторов и члены палаты представителей внесли идентичный законопроект в обе палаты конгресса США о контроле над ...29.06.2016 Меркель поддержала продление антироссийских санкций
Продление срока действия антироссийских санкций со стороны ЕС необходимо. Такое заявление на пресс-конференции в ...31.05.2016 Глава МИД ФРГ Штайнмайер за поэтапную отмену антироссийских санкций
Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за разработку плана о поэтапной отмене санкций против ...04.03.2015 Почти половина россиян ощутила на себе действие санкций
Каждый второй россиянин (51%) слышал о тех или иных санкциях, введенных в отношении РФ несколькими странами. Наиболее ...04.03.2015 ВЦИОМ: почти половина россиян ощутила на себе действие санкций
УрБК, Москва, 04.03.2015. Каждый второй россиянин (51%) слышал о тех или иных санкциях, введенных в отношении РФ ...