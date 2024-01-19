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Предприятия обрабатывающей промышленности переоценили эффект санкций

УрБК, Москва, 07.04.2025. Предприятия обрабатывающей промышленности переоценили эффект санкций. Исследование Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) сравнило прогнозы апреля 2022 года с реальностью марта 2025 года, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным исследования, основные последствия санкций соответствуют прогнозу, однако распространенность этих последствий — меньшая, чем ожидалось. Так, основным последствием для промышленности стал рост себестоимости продукции у 59% предприятий, когда предполагали такой рост 64%. Причиной повышения себестоимости стало отсутствие альтернативных поставщиков в РФ, каковых не смогли найти 52% компаний, против 62%, прогнозировавших такую ситуацию.

Третьим по масштабу последствием санкций стал рост импортозамещающего спроса, который отметили 40% компаний, против 36% ожидавших этого. Увеличение подобного спроса снизило негативные эффекты санкционных ограничений. Проблема отсутствия поставщиков в дружественных странах оказалась на четвертом месте. Прогнозы в этом случае оказались почти полностью верны (ожидали в 2022 году 37%, отметили в 2025 году 35%). Также сбылись прогнозы по уходу конкурирующего импорта (ожидали 26%, отметили 28%).

Остальные последствия по своим масштабам оказались существенно слабее прогнозов. Так, проблемы с эксплуатацией импортного оборудования отметили лишь 22%, против 40% ожидавших, изменение технологических цепочек в связи с невозможностью замены иностранной техники отметили 23%, против 38%, падение качества из-за недоступности сырья отметили 19%, против 26%, а падение выпуска в результате невозможности замены сырья ощутили лишь 9% против 34%. Свернули инвестиции по причине невозможности замены импортного оборудования отечественным аналогом всего 7%, против ожидавших этого 24%.

Таким образом, реальное влияние санкционных ограничений за прошедшие три года оказалось ниже прогнозируемого по большинству предполагаемых последствий.
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