Предприятия обрабатывающей промышленности переоценили эффект санкций

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УрБК, Москва, 19.01.2024. К концу 2023 года пострадавшими от антироссийских санкций себя назвали 60% предприятий в РФ. ...

Вице-канцлер Австрии выступил за отмену антироссийских санкций

Вице-канцлер Австрии Райнхольд Миттерленер выступил за постепенную отмену санкций против России. Об этом сообщает Die ...

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