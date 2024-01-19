Пострадавшими от антироссийских санкций себя считают 60% предприятий в России

УрБК, Москва, 19.01.2024. К концу 2023 года пострадавшими от антироссийских санкций себя назвали 60% предприятий в РФ. ...13.12.2017 Последствия кризиса ощутили 86% россиян
Последствия кризиса по итогам 2017 года ощутили 86% россиян, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ...16.02.2017 В конгресс США внесли законопроект о блокировке снятия антироссийских санкций
Группа сенаторов и члены палаты представителей внесли идентичный законопроект в обе палаты конгресса США о контроле над ...04.03.2015 Почти половина россиян ощутила на себе действие санкций
Каждый второй россиянин (51%) слышал о тех или иных санкциях, введенных в отношении РФ несколькими странами. Наиболее ...04.03.2015 ВЦИОМ: почти половина россиян ощутила на себе действие санкций
УрБК, Москва, 04.03.2015. Каждый второй россиянин (51%) слышал о тех или иных санкциях, введенных в отношении РФ ...