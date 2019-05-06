Две школы и семь детских садов в Верхней Пышме перевели на дистант из-за утечки на теплосети

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В связи с ремонтными работами по предотвращению утечки на теплосети, начавшимися 17 января в 08.00, была прекращена подача тепла в здания в районе ул. Юбилейной, Машиностроителей, Уральских Рабочих и Успенского проспекта Верхней Пышмы. На один день две школы и семь детских садов в Верхней Пышме перевели на дистанционный режим работы, сообщила администрация города.



«В связи с наступлением благоприятных погодных условий 17 января 2024 года с 08.00 запланировано проведение мероприятий по устранению утечки теплоносителя. На время проведения работ будет прекращена циркуляция теплоносителя. Работа в детских садиках № 1, 9, 11, 29, 42, 47, 48, а также в школах № 2 и 3 будет в дистанте», — указано в сообщении, опубликованном на официальном портале администрации Верхней Пышмы.



В комментариях к соответствующей новости, опубликованной в группе «Верхняя Пышма новости» в соцсети «ВКонтакте», официальный паблик администрации города разместил информационное сообщение, в котором говорится, что школы и детские сады переведены на дистант на один день, 17 января.



«Повреждение теплосетей на улице Уральских рабочих было обнаружено в начале января. Специалисты Управления теплосетей провели обследование, подготовительные работы и планировали начать ремонт при наступлении благоприятных погодных условий», — пишет официальная группа администрации Верхней Пышмы.