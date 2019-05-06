Две школы и семь детских садов в Верхней Пышме перевели на дистант из-за утечки на теплосети

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме энергетики проведут гидравлические ...29.05.2017 Глава администрации Верхней Пышмы ушел в отставку
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2017. Глава администрации Верхней Пышмы Владимир Чирков на заседании городской думы объявил ...01.09.2016 Перевозчики повысили стоимость проезда на маршрутках из Верхней Пышмы в Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2016. Компания ОАО «Автотранспорт», обслуживающая маршрут 108 из Верхней Пышмы в ...22.05.2015 Поселок Восточный в Верхней Пышме остался без холодной воды
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2015. В поселке Восточный в Верхней Пышме накануне вечером отключили холодную воду. Об этом ...27.07.2010 Администрация Верхней Пышмы опровергает информацию о вспышке пневмонии в муниципалитете
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2010. Администрация Верхней Пышмы опровергает информацию о вспышке пневмонии в ...