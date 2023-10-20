В 2023 году компания Брусника ввела в эксплуатацию 294 тыс. кв. метров недвижимости

УрБК, Челябинск, 20.10.2023. В Челябинске 3% квартир (0,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в 2025 ...02.03.2023 Агентства АКРА И НКР присудили компании Брусника высокий уровень рейтинга
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Компания Брусника получила рейтинг А- от агентств АКРА И НКР. При этом специалисты НКР ...21.07.2021 Продажи девелоперской компании Брусника в I полугодии выросли на 39%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2021. Девелоперская компания Брусника в I полугодии 2021 года заключила договоры о продаже ...07.04.2011 Екатеринбург продолжает наращивать темпы жилищного строительства
По итогам I квартала 2011 года объем ввода в эксплуатацию жилых домов в Екатеринбурге увеличился на 88% по сравнению с ...07.04.2011 В 2011 году объем ввода жилья в Екатеринбурге увеличился на 88%
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2011. По итогам I квартала 2011 года объем ввода в эксплуатацию жилых домов в Екатеринбурге ...