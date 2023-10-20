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В 2023 году компания Брусника ввела в эксплуатацию 294 тыс. кв. метров недвижимости

УрБК, Москва, 17.01.2024. Строительный холдинг Брусника ввел в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 294 тыс. кв. м. в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

«Мы ввели в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 294 тыс. кв. м. Теперь под управлением Брусники находится более 2,8 млн кв. м недвижимости», — указано в сообщении. Также девелопер начал возводить16 новых жилых домов. Объем текущего строительства Брусники составляет 1,2 млн кв. м.

Объем зарегистрированных договоров в 2023 году вырос на 108% по отношению к 2022 году. В денежном выражении этот параметр увеличился в 2,4 раза, приблизившись к отметке в 60 млрд руб.

По итогам 2023 года земельный банк застройщика насчитывает 8,9 млн кв. м. продаваемой площади.
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