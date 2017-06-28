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Вчера, 14:42

Сервисом «Госуслуги» пользуются 109 млн россиян

УрБК, Москва, 17.01.2024. Количество пользователей портала «Госуслуги» достигло 109 млн человек, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Соответствующее видео опубликовали «Известия».

«Число пользователей портала «Госуслуги» увеличилось почти в два раза (с 2019 года — прим. ред.) и достигло 109 млн человек», — отметил Д. Чернышенко.

Заместитель председателя правительства также заметил, что, несмотря на то, что емкость «Госуслуг» казалась близкой к насыщению, в 2023 году на сервисе прибавилось 10,2 млн пользователей.
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