Сервисом «Госуслуги» пользуются 109 млн россиян

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что число пользователей соцсети достигло 2 млрд человек. Об этом сообщает ...24.02.2016 Число пользователей Telegram составило 100 млн человек
Число пользователей мессенджера Telegram превысило 100 млн человек. Об этом сообщает сайт компании. Речь идет о людях, ...25.12.2014 Две трети населения России активно пользуются Интернетом
УрБК, Москва, 25.12.2014. В России 62% населения пользуются Интернетом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ...10.10.2013 Число пользователей платного контента в Рунете достигло 8 млн человек
Число пользователей легального платного контента в Рунете достигло восьми миллионов человек, заявил заместитель ...17.01.2012 Более 500 миллионов китайцев пользуются интернетом
На конец декабря 2011 года число пользователей интернета в Китае перешагнуло за 500 млн. и достигло 513 млн. человек, ...