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На переездах СвЖД зафиксировано 1,2 тыс. нарушений ПДД в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По итогам 2023 года сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) зафиксировали в трех регионах (Свердловская область, ХМАО и Пермский край) 1 тыс. 200 нарушений правил дорожного движения автомобилистами на железнодорожных переездах. Об этом пишет официальный Telegram-канал СвЖД.

«Дежурные по переездам зафиксировали более 1 тыс. 200 нарушений правил дорожного движения автомобилистами. Чаще всего это выезд на пути перед приближающимся поездом», — указано в сообщении.

В результате на территории тех же трех регионов в 2023 году произошло восемь ДТП на ж/д переездах. В СвЖД напомнили, что тормозной путь локомотива на высокой скорости составляет 1,5-2 км, и попросили автомобилистов быть осторожнее.
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