На переездах СвЖД зафиксировано 1,2 тыс. нарушений ПДД в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В 2017 году на железнодорожных переездах Свердловской магистрали зафиксировано шесть ...

В Свердловской области выросло число пострадавших в ДТП на железнодорожных переездах

В Екатеринбурге выявлены нарушения на железнодорожных переездах

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2013. В 2012 году ущерб ОАО «РЖД» от 17 ДТП, произошедших в Свердловской области на ...

В 2012 году ущерб от ДТП на ЖД переездах составил более 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2011. За первые пять месяцев 2011 года в границах СвЖД водителями автотранспорта допущено 5 ...

С начала 2011 года на переездах Свердловской железной дороги произошло 5 ДТП

В 2010 году при происшествиях на переездах на СвЖД было повреждено 3 единицы подвижного состава

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2010. В 2010 году на Свердловской железной дороге произошло 9 ДТП при пересечении водителями ...