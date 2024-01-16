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16.01.2024

Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,27%

Инфляция на Среднем Урале в декабре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ноябре — 7,27%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 7,02%, непродовольственные — на 6,18%, услуги — на 9,09%.

Потребительские цены в регионе в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 0,79%.
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