Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,27%

Инфляция на Среднем Урале в декабре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ноябре — 7,27%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 7,02%, непродовольственные — на 6,18%, услуги — на 9,09%. Потребительские цены в регионе в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 0,79%.

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