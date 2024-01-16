Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,27%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге количество вакансий в 2023 году выросло в два раза (на 101%) по ...13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же ...13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%
В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 139%. Об ...15.06.2023 В Екатеринбурге число вакансий с переобучением на рабочем месте за год выросло в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение ...07.07.2022 В Екатеринбурге во II квартале наиболее востребованными оказались специалисты в сфере транспорта и логистики
Во II квартале 2022 года в Екатеринбурге наибольшее число вакансий было размещено в разделах «Транспорт, логистика» ...