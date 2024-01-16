Стенд Свердловской области на выставке «Россия» в Москве претендует на статус лучшей экспозиции

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб во вторник, 8 июля, проверил ...28.08.2013 Районы Екатеринбурга будут бороться за звание самой благоустроенной территории
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2013. Администрация Екатеринбурга запустила на своем официальном сайте www.ekburg.ru ...17.06.2013 Стенд Свердловской области на выставке «Иннопром-2013» станет интерактивной площадкой
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2013. Продолжается подготовка к IV Уральской международной выставки и форума промышленности и ...28.03.2012 В Москве объявили номинантов X премии телеканала «Муз-ТВ»
В Москве были объявлены номинанты X национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2012. Полный ...15.11.2010 На выставке «Металл-Экспо’2010» ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» удостоено пяти наград
УрБК, Челябинск, 15.11.2010. По итогам XVI Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2010», состоявшейся с 9 по ...