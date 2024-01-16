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16.01.2024

Стенд Свердловской области на выставке «Россия» в Москве претендует на статус лучшей экспозиции

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В рамках международной выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ (Москва) в ноября 2023 года по апрель 2024 года, началось голосование за лучшую экспозицию, в которой принял участие и стенд Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Стенд Свердловской области пользуется повышенным интересом. Гостей привлекает его необычный вид — напомню, наш стенд выполнен в виде Демидовского завода. Примененные современные иммерсивные технологии эмоционально вовлекают посетителей в путешествие по Среднему Уралу. Приглашаю всех жителей нашей области и гостей региона принять участие в голосовании», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Проголосовать можно на сайте выставки. Также участнику голосования предлагается выбрать различные номинации: «Лучшая из лучших», «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «С заботой о природе», «Сохранение традиций», «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший виртуальный тур», «Лучший интерактив», «Лучший туристический проект», «Лучший социальный проект».
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