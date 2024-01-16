Стенд Свердловской области на выставке «Россия» в Москве претендует на статус лучшей экспозиции

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Районы Екатеринбурга будут бороться за звание самой благоустроенной территории

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2013. Администрация Екатеринбурга запустила на своем официальном сайте www.ekburg.ru ...

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УрБК, Екатеринбург, 17.06.2013. Продолжается подготовка к IV Уральской международной выставки и форума промышленности и ...

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На выставке «Металл-Экспо’2010» ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» удостоено пяти наград

УрБК, Челябинск, 15.11.2010. По итогам XVI Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2010», состоявшейся с 9 по ...