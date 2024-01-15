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15.01.2024

На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания выросла до 5,8 тыс. рублей

В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по региону в конце ноября 2023 года составила 5 тыс. 786,7 руб. С начала прошлого года этот показатель вырос на 3,7%, сообщает Свердловскстат.

Уточним, что в состав минимального набора продуктов входят хлеб, мука, крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, плодоовощная продукция, мясопродукты и другие продовольственные товары.
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