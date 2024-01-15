Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области с конца декабря выросли на 0,64%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с конца декабря 2023 по 9 января 2024 года выросли на 0,27%, до 67,7 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,62%, до 49,6 руб., бензин АИ-95 — на 0,64%, до 53,62 руб. Цены на дизельное топливо в регионе за неделю выросли на 0,26%, до 64,27 руб.

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