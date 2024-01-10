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Вчера, 18:00

В 2023 году в Россию ввезли более 1 млн автомобилей

УрБК, Москва, 12.01.2024. По итогам 2023 года в Россию было импортировано 1 млн 093 тыс. 800 легковых автомобилей. Об этом сообщили эксперты агентства «Автостат».

Машин возрастом до трех лет было ввезено в РФ 706 тыс. 700. штук, что в 3,7 раза больше, чем в 2022 году. Автомобилей старше трех лет — 387 тыс. 100 штук, что в 1,5 раза превысило результат 2022 года.

Новые автомобили чаще всего везли из КНР, утверждают эксперты. Так, в декабре 2023 года на долю Китая пришлось 76,1% от общего объема импорта. Второе место заняла Киргизия (17,4%), третье — Казахстан (2,2%). Подержанных машин больше всего ввозили из Японии (60,2%). Далее идут Белоруссия (14,7%) и Южная Корея (8,7%).
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