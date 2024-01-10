В 2023 году в Россию ввезли более 1 млн автомобилей

По итогам 2023 года в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 69% больше, чем в 2022 году. Об ...10.01.2024 В России продали 1,06 млн новых легковых автомобилей в 2023 году
УрБК, Москва, 10.01.2024. По итогам 2023 года в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 69% ...04.08.2023 В России в 2,5 раза выросли продажи легковых автомобилей
УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам июня продажи легковых автомобилей в России составили 82,4 тыс. штук. Это на 14% ...24.09.2010 За август 2010 года на территорию РФ юрлицами было ввезено на 56,1% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2009 года
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2010. За август 2010 года на территорию Российской Федерации юридическими лицами было ...18.11.2009 Объем импорта новых легковых автомобилей в Россию по итогам 10 месяцев 2009 года упал на 70,5%
УрБК, Москва, 18.11.2009. Объем импорта новых легковых автомобилей в Россию по итогам 10 месяцев 2009 года упал на ...