УрБК, Москва, 12.01.2024. По итогам 2023 года в Россию было импортировано 1 млн 093 тыс. 800 легковых автомобилей. Об ...

В 2023 году в Россию ввезли более 1 млн автомобилей

По итогам 2023 года в России было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей, что на 69% больше, чем в 2022 году. Об ...

В России продали 1,06 млн новых легковых автомобилей в 2023 году

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам июня продажи легковых автомобилей в России составили 82,4 тыс. штук. Это на 14% ...

В России в 2,5 раза выросли продажи легковых автомобилей

За август 2010 года на территорию РФ юрлицами было ввезено на 56,1% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2009 года

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2010. За август 2010 года на территорию Российской Федерации юридическими лицами было ...