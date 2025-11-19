ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202513:11

Российский импорт новых легковых автомобилей сократился на 64%

УрБК, Москва,19.11.2025. За 10 месяцев 2025 года в Россию ввезли 290 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, у такой выраженной динамики есть три причины. Первая — сокращение объемов рынка (-20%). Вторая — большие прошлогодние стоки. Третья — увеличение объемов сборки на территории России.

Физическими лицами с льготным «утилем» было ввезено чуть более трети (36%) от общего объема импорта, уточнил С. Целиков.

Согласно его данным, ввоз новых автомобилей из Китая сократился на 68%, до 210 тыс. штук. Тем не менее Китай остается самым большим каналом поставок — 72,5% от общего объема.

Транзит через Киргизию в текущем году сократился на 52,5%, до 32,5 тысяч штук. Доля Киргизии в этом году составляет немногим более 11%.

Два растущих направления — Южная Корея и Беларусь. Но объемы ввоза из этих стран невелики: из каждой чуть более 4% от общего объема. Южная Корея — это в основном KGM, а Беларусь служит транзитной страной из Евросоюза.

В пятерку стран-экспортеров также входит Казахстан. Оттуда в нашу страну в этом году ввезли 10 тыс. новых легковых автомобилей.

С. Целиков отметил, что доля новых автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 л. с. в общем объеме импорта составляет почти 70%.

Распечатать
Похожие новости
27 июня 202513:06

В Россию за 3,5 года через страны бывшего СССР было импортировано более 300 тыс. новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 27.06.2025. Через страны бывшего СССР в Россию за 3,5 года было импортировано более 300 тыс. новых легковых автомобилей, из них за пять месяцев 2025 года — менее 19 тыс. Сокращение к аналогичному периоду прошлого года составило 74%. Об этом сообщил в личном Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. С. Целиков считает, что снижение импорта напрямую связано с повышением утилизационного сбора. Согласно статистике «Автостата», максимальные объемы импорта пришлись на 2023 (126,6 тыс. шт.) и на 2024 (124,3 тыс. шт.) годы. При этом через Киргизию с
23 марта 201513:06

С начала 2015 года объем импорта легковых автомобилей упал почти на 50%

УрБК, Москва, 23.03.2015. Объем импорта легковых автомобилей за период с января по февраль 2015 года составил 48 547 штук, что на 46,4% меньше, чем в 2014 году. Об этом сообщается «Автостат». Больше всего в 2015 году в Россию ввезли автомобилей Toyota — 11,1 тыс. штук, что всего на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте по ввозу Hyundai — 7 695 штук, снижение на 16,9%. Третью строчку занимает Mitsubishi — 4 636 штук, а четвертую — Mercedes — 4 475 штук. В топ-10 моделей с наибольшим объемом импорта вошли Hyundai IX35, Toyota RAV4, Toyota Corolla, Mitsubishi ASX,
10 октября 202513:06

В России импорт новых грузовиков сократился в 20 раз

УрБК, Москва, 10.10.2025. В сентябре в Россию поставили 643 новых грузовых автомобиля полной массой свыше 3,5 т. Это в 20 раз меньше, чем в сентябре прошлого года (12,6 тыс. шт.). Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Суммарный объем импорта грузовиков за девять месяцев в этом году составил менее 5 тыс. штук. За тот же период прошлого года было ввезено более 61 тыс. грузовых автомобилей (-92%). «Можно констатировать, что импорт MCV и HCV в этом году практически сошел на нет. Главные причины — существенное падение авторынка (-55%), огромные товарные запасы и
03 августа 200913:06

В I полугодии 2009 года из Японии в Россию было импортировано в 7,7 раза меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года

УрБК, Москва, 03.08.2009. За первые шесть месяцев 2009 года из Японии в Россию было импортировано 36 168 автомобилей. Это в 7,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (279 298 шт.). При этом в июне 2009 года японские компании ввезли в Россию всего 3345 автомобилей, что почти в 16 раз меньше аналогичного показателя прошлого года (54 063 шт.). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на Японскую ассоциацию автопроизводителей (JAMA). В целом же суммарный объем экспорта новых автомобилей из Японии в первом полугодии 2009 года составил 1,43 млн. единиц, что на
17 сентября 202513:06

За восемь месяцев российский импорт авто с пробегом из Кореи вырос на 88%

УрБК, Москва, 17.09.2025. В январе-августе 2025 года из Южной Кореи в Россию ввезли 61,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в личном Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что самым популярным не местным брендом из Южной Кореи является BMW. За 8 месяцев на него пришлось чуть более 20% поставок. В топ-10 поставок также входят глобальные Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota и Porsche. Среди местных марок россияне также смотрят в сторону SsangYong и Genesis. Самая