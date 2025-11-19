Российский импорт новых легковых автомобилей сократился на 64%

УрБК, Москва,19.11.2025. За 10 месяцев 2025 года в Россию ввезли 290 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, у такой выраженной динамики есть три причины. Первая — сокращение объемов рынка (-20%). Вторая — большие прошлогодние стоки. Третья — увеличение объемов сборки на территории России.

Физическими лицами с льготным «утилем» было ввезено чуть более трети (36%) от общего объема импорта, уточнил С. Целиков.

Согласно его данным, ввоз новых автомобилей из Китая сократился на 68%, до 210 тыс. штук. Тем не менее Китай остается самым большим каналом поставок — 72,5% от общего объема.

Транзит через Киргизию в текущем году сократился на 52,5%, до 32,5 тысяч штук. Доля Киргизии в этом году составляет немногим более 11%.

Два растущих направления — Южная Корея и Беларусь. Но объемы ввоза из этих стран невелики: из каждой чуть более 4% от общего объема. Южная Корея — это в основном KGM, а Беларусь служит транзитной страной из Евросоюза.

В пятерку стран-экспортеров также входит Казахстан. Оттуда в нашу страну в этом году ввезли 10 тыс. новых легковых автомобилей.

С. Целиков отметил, что доля новых автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 л. с. в общем объеме импорта составляет почти 70%.