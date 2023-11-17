В метрополитене Екатеринбурга в 2024 году появится оплата проезда по биометрии

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...09.11.2023 В метро Екатеринбурга и еще пяти городов внедрят оплату проезда по Face ID
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Вход в метро по биометрическим данным (Face ID) планируется ввести в 2024 году в шести ...20.10.2023 В Екатеринбурге более половины строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут не раньше 2025 года
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Екатеринбурге 56% квартир (8,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в ...25.07.2023 В метро Екатеринбурга появится возможность оплаты проезда с помощью QR-кода
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В метро Екатеринбурга после установки новых входных турникетов будет доступна оплата ...22.03.2023 Спад ВВП России в 2023 году может составить 1-1,5%
В 2023 году ВВП России может снизиться на 1-1,5%. В 2024 году он перейдет к росту на 0,8-1,8% и 0,4-1,6% — в 2025. Об ...