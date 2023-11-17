В метрополитене Екатеринбурга в 2024 году появится оплата проезда по биометрии

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Вход в метро по биометрическим данным (Face ID) планируется ввести в 2024 году в шести ...

В метро Екатеринбурга и еще пяти городов внедрят оплату проезда по Face ID

В Екатеринбурге более половины строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут не раньше 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Екатеринбурге 56% квартир (8,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в ...