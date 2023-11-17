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В метрополитене Екатеринбурга в 2024 году появится оплата проезда по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Правительство РФ утвердило в декабре 2023 года «дорожные карты» по запуску систем биометрической оплаты проезда в метрополитене Екатеринбурга и еще пяти российских мегаполисов. С документами ознакомился «Коммерсантъ».

В 2024 году возможность оплатить проезд в метро с помощью снимка лица появится в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре. В 2025 году — в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Как пишет издание, наблюдатели настроены пессимистично. «Источники на рынке считают такие сроки оптимистичными и оценивают минимальные затраты на оборудование станций в 260 млн руб. Эксперты предупреждают о высоких рисках дополнительных расходов и технических сложностях при реализации проекта», — пишет «Коммерсантъ». Проекты внедрения биометрических систем развиваются по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.
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