В Свердловской области 13-15 января ожидаются морозы до минус 40 градусов

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Штормовое предупреждение из-за морозов в Свердловской области продлили до 13 января. Об ...09.01.2024 В Свердловской области на 9 и 10 января объявлено штормовое предупреждение из-за морозов
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов. Об этом ...20.02.2021 Синоптики прогнозируют сильные морозы в Свердловской области с 21 по 25 февраля
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. В Свердловской области с 21 по 25 февраля ожидаются сильные морозы с понижением ...19.01.2018 В Свердловской области ожидаются сорокаградусные морозы
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. На Среднем Урале в ближайшие сутки ожидаются морозы до -40 градусов, сообщает ...25.01.2012 В Красноярске ожидается до минус 40, в Иркутске — до минус 50
Новую волну холода прогнозируют специалисты красноярского Гидрометцентра. К воскресенью в Красноярск придут морозы до ...