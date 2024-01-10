В Свердловской области 13-15 января ожидаются морозы до минус 40 градусов

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Уральские синоптики продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов до 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.



«13-15 января в Свердловской области местами ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха до -40 градусов», — говорится в сообщении.



Спасатели просят жителей региона воздержаться от загородных поездок, походов и работ на свежем воздухе. Кроме того, в морозы повышается риск возникновения пожаров из-за приборов отопления и печей. Выходя на улицу в аномальные морозы, нужно быть сытым, надевать несколько слоев свободной одежды, верхняя одежда должна быть непромокаемой.