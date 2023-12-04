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Вчера, 14:41

В Екатеринбурге почти каждый второй заемщик берет ипотеку на 30 лет

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге число сделок с ипотекой в 2023 году выросло более чем в два раза. Об этом в своем блоге REBURG написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Согласно предварительным итогам прошлого года, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, доля сделок с ипотекой на первичном рынке Екатеринбурга составила более 80%.

«Средний срок кредита вырос до 24,4 лет. Почти каждый второй заемщик берет кредит на 30 лет», — пишет М. Хорьков.

Отметим, что в 2022 году средний срок ипотеки в уральской столице составлял 22,3 года, в 2021 году — 19,6 года.
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