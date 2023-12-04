В Екатеринбурге почти каждый второй заемщик берет ипотеку на 30 лет

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с 49 до 49,3 тыс. квартир. Об ...

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет

К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья Екатеринбурга превысил уровень в 24 года. ...