В Екатеринбурге почти каждый второй заемщик берет ипотеку на 30 лет

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с 49 до 49,3 тыс. квартир. Об ...08.11.2023 Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет
К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья Екатеринбурга превысил уровень в 24 года. ...08.11.2023 Почти половина выданных в 2023 году ипотечных кредитов в Екатеринбурге предоставлены на 30 лет
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. К концу 2023 года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья ...13.06.2023 В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...12.08.2022 Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократилось в два раза
В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. ...