В Екатеринбурге почти каждый второй заемщик берет ипотеку на 30 лет

В Екатеринбурге число сделок с ипотекой в 2023 году выросло более чем в два раза. Об этом в своем блоге REBURG написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. Согласно предварительным итогам прошлого года, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, доля сделок с ипотекой на первичном рынке Екатеринбурга составила более 80%. «Средний срок кредита вырос до 24,4 лет. Почти каждый второй заемщик берет кредит на 30 лет», — пишет М. Хорьков. Отметим, что в 2022 году средний срок ипотеки в уральской столице составлял 22,3 года, в 2021 году — 19,6 года.

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