С 2022 года количество долгостроев в УрФО уменьшилось в 15 раз

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. В Уральском федеральном округе (УрФО) в период с 20 июня по 7 июля 2022 года из Единого ...18.05.2022 Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал решить проблему обманутых дольщиков до 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир ...31.03.2022 Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал о необходимости снизить административное давление на бизнес
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир ...15.03.2022 Полпред президента в УрФО Владимир Якушев спрогнозировал рост напряжения на рынке труда на Урале
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев спрогнозировал рост ...06.10.2021 Владимир Якушев: В УрФО заняты почти 95% коек в «ковидных» стационарах
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В стационарах, выделенных на лечение пациентов с COVID-19, Уральского федерального ...