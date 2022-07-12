С 2022 года количество долгостроев в УрФО уменьшилось в 15 раз

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Количество долгостроев в Уральском федеральном округе снизилось со 136 объектов в начале 2022 года до девяти объектов, по данным на январь 2024 года. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ по УрФО Владимир Якушев.



«Количество долгостроев в УрФО за это время сократилось в 15 раз: со 136 на начало 2022 года до девяти на начало января 2024 года», — отметил В. Якушев.



Из девяти оставшихся долгостроев один находится на территории Свердловской области, три — в Челябинской области, пять — в ХМАО-Югре. Полномочный представитель президента заявил, что по каждому их них будет найдено оптимальное решение, права дольщиков будут восстановлены.