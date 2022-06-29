Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил нормативы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Нормативы бесплатного питания для школьников в первом полугодии 2022-2023 учебного года ...22.10.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил нормативы льготного питания для школьников на II полугодие
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации питания ...08.06.2020 Глава Екатеринбурга утвердил нормы бесплатного питания в школах на следующий учебный год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил постановление о нормативах на ...27.12.2019 В Екатеринбурге утвердили нормативы на бесплатное школьное питание во II полугодии 2019-2020 учебного года
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об организации питания ...06.12.2016 В Екатеринбурге питание одного ученика начальных классов будет обходиться в 61 рубль в день
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2016. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об организации ...