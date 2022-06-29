Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил нормативы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях во II полугодии 2023-2024 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Согласно постановлению, в первую смену школьникам 1-4 классов будут предоставлять бесплатные завтраки из расчета 85,20 руб., для второй смены обед предусмотрен на сумму не более 127, 79 руб. в день на одного человека.



Среднемесячная стоимость питания для школьников 5-11 классов в первую смену составит порядка 98,52 руб., вторая смена будет питаться из расчета 147,79 руб.



Кроме того, бесплатным завтраком и обедом будут обеспечены ученики 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, из расчета 212, 99 руб. в день на одного человека. Для учеников той же категории 5-11 классов предусмотрено двухразовое питание на сумму 246,31 руб. в день.



Родителям учеников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, будет выплачиваться компенсация в размере 138,70 руб. в день.



Также градоначальник поручил руководству школ держать на контроле качество питания, которое должно соответствовать федеральным санитарным требованиям и прививать культуру здорового образа жизни.



Двухнедельное меню, с которым можно ознакомиться на инфоресурсах школы, будет составляться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.