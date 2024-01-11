Завершена модернизация железнодорожных площадок под погрузку товарной продукции ММК

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 11.01.2024. В ООО «Ремпуть» (входит в Группу компаний ММК) завершилась масштабная модернизация железнодорожных тупиков, предназначенных для оборудования вагонов многооборотными средствами под погрузку товарной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ММК.Наиболее серьезным этапом модернизации, благодаря которой оптимизировался технологический процесс и повысилась среднемесячная производительность участка по оборудованию вагонов на 360 единиц, стало строительство дополнительного железнодорожного тупика 23а с вместимостью 12 вагонов.Кроме того, были закуплены и смонтированы два отечественных козловых крана грузоподъемностью 10 т, оснащенных спецприборами, предотвращающими риск столкновения подъемных сооружений, работающих на одном пути, что значительно снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций.Большое внимание уделено комфорту рабочего персонала — кабины кранов отвечают всем современным требованиям, а вдоль железнодорожных тупиков для безопасности и удобства смонтированы эстакады.Также закуплены новые промышленные светодиодные светильники, выдерживающие любые погодные условия, полы рабочей зоны были выровнены, одна их часть забетонирована, вторая — отсыпана щебнем.В результате модернизации ООО «Ремпуть» получило современный участок оборудования вагонов, играющий важную роль в отгрузке товарной продукции ПАО «ММК».