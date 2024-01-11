УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
11.01.2024

Завершена модернизация железнодорожных площадок под погрузку товарной продукции ММК

УрБК, Магнитогорск, 11.01.2024. В ООО «Ремпуть» (входит в Группу компаний ММК) завершилась масштабная модернизация железнодорожных тупиков, предназначенных для оборудования вагонов многооборотными средствами под погрузку товарной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Завершена модернизация железнодорожных площадок под погрузку товарной продукции ММК
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Наиболее серьезным этапом модернизации, благодаря которой оптимизировался технологический процесс и повысилась среднемесячная производительность участка по оборудованию вагонов на 360 единиц, стало строительство дополнительного железнодорожного тупика 23а с вместимостью 12 вагонов.

Кроме того, были закуплены и смонтированы два отечественных козловых крана грузоподъемностью 10 т, оснащенных спецприборами, предотвращающими риск столкновения подъемных сооружений, работающих на одном пути, что значительно снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Большое внимание уделено комфорту рабочего персонала — кабины кранов отвечают всем современным требованиям, а вдоль железнодорожных тупиков для безопасности и удобства смонтированы эстакады.

Также закуплены новые промышленные светодиодные светильники, выдерживающие любые погодные условия, полы рабочей зоны были выровнены, одна их часть забетонирована, вторая — отсыпана щебнем.

В результате модернизации ООО «Ремпуть» получило современный участок оборудования вагонов, играющий важную роль в отгрузке товарной продукции ПАО «ММК».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.11.2022 Прокуратура назвала негодность шпал причиной схода вагонов на станции Шарташ

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. В октябре 2022 года на 25 пути Ирбитского парка станции Шарташ произошел сход трех ...

19.10.2022 Неисправное состояние железнодорожных путей стало причиной схода вагонов в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 19.10.2022. Карталинская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода вагонов на пути, ...

20.07.2021 Причиной схода четырех вагонов на СвЖД стало неисправное состояние стрелочного перевода

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Нижнетагильская транспортная прокуратура завершила проверку после схода четырех вагонов ...

16.04.2012 В Свердловской области сошли с рельсов 8 вагонов со щебнем

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. ...

16.04.2012 В результате схода семи вагонов со щебнем в Свердловской области повреждены около 100 метров пути

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2012. Семь вагонов со щебнем в понедельник сошли с рельсов возле железнодорожной станции в ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18