Завершена модернизация железнодорожных площадок под погрузку товарной продукции ММК

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. В октябре 2022 года на 25 пути Ирбитского парка станции Шарташ произошел сход трех ...19.10.2022 Неисправное состояние железнодорожных путей стало причиной схода вагонов в Челябинской области
УрБК, Челябинск, 19.10.2022. Карталинская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода вагонов на пути, ...20.07.2021 Причиной схода четырех вагонов на СвЖД стало неисправное состояние стрелочного перевода
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Нижнетагильская транспортная прокуратура завершила проверку после схода четырех вагонов ...16.04.2012 В Свердловской области сошли с рельсов 8 вагонов со щебнем
В Главном управлении МЧС России по Свердловской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. ...16.04.2012 В результате схода семи вагонов со щебнем в Свердловской области повреждены около 100 метров пути
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2012. Семь вагонов со щебнем в понедельник сошли с рельсов возле железнодорожной станции в ...