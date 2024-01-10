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10.01.2024

В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году будет проведен капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ремонт будет осуществляться в ходе региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2053 годы.

Ознакомиться с перечнем домов можно на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
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