В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план капитального ремонта многоквартирных ...23.12.2020 В администрации Екатеринбурга утвердили план по капремонту жилых домов на 2021 год
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. Администрация Екатеринбурга утвердила перечень многоквартирных домов, в которых в 2021 ...25.11.2016 В Екатеринбурге не закончивших капремонт подрядчиков после 5 декабря начнут штрафовать
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2016. Подрядчиков, сорвавших сроки выполнения капремонтов, ждут штрафные санкции вплоть до ...01.10.2014 В Свердловской области в 2015-2017 годах планируют отремонтировать почти 5 тыс. многоквартирных домов
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2014. На заседании правительства Свердловской области был рассмотрен проект постановления ...27.08.2014 Власти Екатеринбурга выделили на капремонт жилых домов более 132 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. Власти Екатеринбурга в 2014 году выделили управляющим компаниям 132 млн 478 тыс. руб. ...