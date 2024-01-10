В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах

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УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. Власти Екатеринбурга в 2014 году выделили управляющим компаниям 132 млн 478 тыс. руб. ...