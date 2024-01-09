Аэропорт Кольцово за праздничные дни принял свыше 226 тыс. пассажиров и отправил более 900 рейсов

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург, управляется УК «Аэропорты Регионов») за новогодние и рождественские праздники принял более 226 тыс. пассажиров, что на 17% больше уровня того же периода в прошлом году.



Как сообщает пресс-служба аэропорта, в праздничные дни было отправлено более 900 пассажирских рейсов (+8% к прошлому году) по 75 направлениям, из которых 50 — внутрироссийские, 25 — международные. Через грузовой терминал прошло 140 т грузов и 30 т почтовых отправлений.



Самым загруженным днем стало 30 декабря, когда аэропорт обслужил более 100 рейсов.