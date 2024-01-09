Аэропорт Кольцово за праздничные дни принял свыше 226 тыс. пассажиров и отправил более 900 рейсов

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Екатеринбурге ...12.01.2022 Екатеринбургский аэропорт Кольцово в новогодние каникулы обслужил почти 200 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. Сотрудники международного аэропорта Кольцово подвели итоги работы в новогодние ...25.12.2020 В новогодние праздники количество рейсов в аэропорту Кольцово уменьшится на 26%
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2020. С 28 декабря по 10 января екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужит на 26% рейсов ...26.12.2019 Аэропорт Кольцово в новогодние праздники обслужит более 1,5 тыс. рейсов
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. С 28 декабря по 8 января екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужит 1 тыс. 559 рейсов. ...18.12.2019 Объемы обработанной в декабре аэропортом Кольцово авиапочты из КНР выросли в 4,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Накануне новогодних праздников в аэропорту Кольцово увеличиваются объемы почтовых ...