В новогодние праздники телефонные мошенники обманули 41 свердловчанина

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В новогодние праздники рост среднего чека в общепите Екатеринбурга составил до 10%, а ...13.01.2023 В новогодние праздники пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос на 7%
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Екатеринбурге ...25.12.2020 В новогодние праздники количество рейсов в аэропорту Кольцово уменьшится на 26%
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2020. С 28 декабря по 10 января екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужит на 26% рейсов ...09.01.2020 В Свердловской области за время новогодних праздников выявили 450 пьяных водителей
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. В Свердловской области за время новогодних праздников произошло 47 ДТП. Об этом на ...10.01.2017 В Свердловской области за новогодние праздники было совершено 700 преступлений
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2017. Органы полиции Свердловской области за новогодние праздники зарегистрировали около 700 ...