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09.01.2024

В новогодние праздники телефонные мошенники обманули 41 свердловчанина

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В период новогодних каникул свердловская полиция зафиксировала 41 преступление, совершенное телефонными мошенниками. Об этом сегодня заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, за счет телефонных мошенничеств общая статистика преступлений, совершенных в новогодние праздники, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя количество убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью снизилось за эти дни на 10% по каждому показателю в сравнении с новогодними каникулами 2023 года.

В ночь с 31 декабря на 1 января на территории региона состоялось 30 мероприятий, безопасность которых обеспечивали 560 полицейских. Помощь им оказывали сотрудники ЧОПов и Росгвардии. С 31 декабря по 8 января на территории Свердловской области ежедневно было задействовано 500 сотрудников внутренних дел, 180 представителей общественных организаций и 149 сотрудников Росгвардии.
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