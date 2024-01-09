Синоптики прогнозируют аномально холодные температуры на севере Среднего Урала

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УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. До середины текущей недели в Свердловской области продержатся морозы. Со среды ...

В Свердловской области ожидаются заморозки до минус 40 градусов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области до конца недели продержатся морозы. В некоторых районах ...

К середине недели в Свердловской области похолодает до минус 11 градусов

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. К середине недели на Среднем Урале похолодает до минус 11 градусов. На всей территории ...

В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...