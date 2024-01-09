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09.01.2024

Синоптики прогнозируют аномально холодные температуры на севере Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области в ближайшие три дня ночная температура будет колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов ниже нуля, на севере области она упадет до аномальных минус 33 градусов. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В Екатеринбурге ожидается переменная облачность с незначительными снежными осадками.

Так, 9 января днем столбики термометров остановятся в районе 16-18 градусов ниже нуля, в среду, 10 января, опустятся до минус 21-23 градусов, ночью возможен небольшой снег. В четверг, 11 января, днем ожидается 21-23 градуса ниже нуля, ночью температура воздуха будет на пару градусов ниже, а ветер усилится до 15 м/c.
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