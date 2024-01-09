Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему лимитов новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года было выдано 68,68 тыс. кредитных карт. По ...15.11.2022 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 11,3%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2022. В Свердловской области в октябре 2022 года было выдано 39 тыс. 130 новых кредитных ...22.08.2022 Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ по выдаче кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. В июле 2022 года в Свердловской области было выдано 55,37 тыс. кредитных карт. Это на ...22.08.2022 Число выданных кредитных карт на Южном Урале за год выросло на 29%
УрБК, Челябинск, 22.08.2022. В июле 2022 года в Челябинской области было выдано 43,21 тыс. кредитных карт. Это на 29% ...17.03.2021 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в феврале новых кредитных карт
В Свердловской области в феврале текущего года было выдано 26 тыс. 605 новых кредитных карт, что на 5,6% меньше ...