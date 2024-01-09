Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему лимитов новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт, выданных в ноябре 2023 года, составил 8,27 млрд руб. (минус 5% за месяц). Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Средний Урал занял 5-е место в рейтинге среди 30 регионов РФ. Больший объем лимитов новых кредитных карт в ноябре зафиксирован в Москве (27,85 млрд руб.), Московской области (17,43 млрд руб.), Санкт-Петербурге (11,73 млрд руб.) и Краснодарском крае (10,52 млрд руб.).



В ноябре прошлого года в Свердловской области было выдано 73,71 тыс. новых кредитных карт. За месяц этот показатель снизился на 5%. Средний лимит кредитных карт составил 112 тыс. руб. (минус 1% за месяц).