УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.01.2024

Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему лимитов новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт, выданных в ноябре 2023 года, составил 8,27 млрд руб. (минус 5% за месяц). Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял 5-е место в рейтинге среди 30 регионов РФ. Больший объем лимитов новых кредитных карт в ноябре зафиксирован в Москве (27,85 млрд руб.), Московской области (17,43 млрд руб.), Санкт-Петербурге (11,73 млрд руб.) и Краснодарском крае (10,52 млрд руб.).

В ноябре прошлого года в Свердловской области было выдано 73,71 тыс. новых кредитных карт. За месяц этот показатель снизился на 5%. Средний лимит кредитных карт составил 112 тыс. руб. (минус 1% за месяц).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.12.2023 Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему лимитов по кредитным картам

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года было выдано 68,68 тыс. кредитных карт. По ...

15.11.2022 В Свердловской области число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 11,3%

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2022. В Свердловской области в октябре 2022 года было выдано 39 тыс. 130 новых кредитных ...

22.08.2022 Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ по выдаче кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. В июле 2022 года в Свердловской области было выдано 55,37 тыс. кредитных карт. Это на ...

22.08.2022 Число выданных кредитных карт на Южном Урале за год выросло на 29%

УрБК, Челябинск, 22.08.2022. В июле 2022 года в Челябинской области было выдано 43,21 тыс. кредитных карт. Это на 29% ...

17.03.2021 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в феврале новых кредитных карт

В Свердловской области в феврале текущего года было выдано 26 тыс. 605 новых кредитных карт, что на 5,6% меньше ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18