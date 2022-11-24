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Вчера, 11:22

Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему лимитов по кредитным картам

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года было выдано 68,68 тыс. кредитных карт. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 8%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем лимитов по выданным в октябре этого года кредитным картам на Среднем Урале составил 7,77 млрд руб., снизившись за год на 1%.

С этим показателем регион вошел в пятерку лидеров рейтинга среди 30 регионов РФ. Больший объем лимитов по кредитным картам зафиксирован в Москве (23,73 млрд руб.), Московской области (16,85 млрд руб.), Краснодарском крае (10,62 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (10,58 млрд руб.).

Средний лимит по кредитным картам в Свердловской области в октябре 2023 года составил 115 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 17%.
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