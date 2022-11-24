Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему лимитов по кредитным картам

УрБК, Челябинск, 24.11.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в октябре составил 64 ...

На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в октябре составил 64,1 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 25.10.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в сентябре составил 64 ...

На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в сентябре составил 64,8 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 21.09.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в августе составил 67 ...

На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в августе составил 67,2 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.07.2022. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в июне составил 63 тыс. ...

На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в июне составил 63,7 тыс. рублей

Средний лимит по кредитным картам в Свердловской области за год вырос всего на 2%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в январе-октябре 2019 года в ...