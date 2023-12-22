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Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,51%

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 по 25 декабря выросли на 0,27%, до 67,52 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,51%, до 49,66 руб., бензин АИ-95 — на 0,48%, до 53,50 руб.

Цены на дизельное топливо в регионе за неделю выросли на 0,17%, до 64 руб.
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