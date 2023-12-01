Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. По состоянию на 25 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 114 тыс. 088 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,4%, за месяц — на 2%.



«С начала 2023 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 10,7%», — говорится в сообщении.