Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 10,7%

По состоянию на 27 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 851 руб. ...01.12.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 9,4%
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. По состоянию на 27 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...03.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 26 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 064 ...03.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. По состоянию на 26 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...24.10.2022 Стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла до 101 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 17 октября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 101 тыс. ...