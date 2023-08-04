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Объем кредитов россиян вырос до 34,8 трлн рублей к ноябрю 2023 года

УрБК, Москва, 27.12.2023. К 1 ноября 2023 года объем кредитного портфеля россиян увеличился на 6 трлн руб., до 34,8 трлн руб. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на статистику Центробанка.

«Общий объем ссуд населения достиг максимальных 34,8 трлн руб. на начало ноября, следует из статистики Центробанка. В этом году россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев 2023-го совокупный кредитный портфель граждан увеличился на 6 трлн руб.», — пишет издание.

«Известия» подчеркнули, что уровень роста кредитного портфеля граждан РФ (6 трлн руб. за 10 месяцев) является историческим рекордом за все время ведения статистики ЦБ РФ. Около 60% совокупного кредитного долга россиян пришлось на льготные ипотечные кредиты.
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