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Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 42%

УрБК, Челябинск, 26.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 92 тыс. 393 руб. За IV квартал 2023 года этот показатель вырос на 17,8%, за год — на 44,7%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке столицы Южного Урала, в свою очередь, составляет 5 млн 026 тыс. 879 руб. За IV квартал 2023 года этот показатель вырос на 14,6%, за год — на 41,9%.

Стоит отметить, что Челябинск попал в число лидеров рейтинга среди российских городов по годовому росту средней стоимости как квартир, так и «квадрата» на вторичном рынке.
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