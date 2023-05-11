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Средняя цена квартир на вторичном рынке жилья Челябинска в апреле выросла на 7,2%

УрБК, Челябинск, 16.05.2023. В Челябинске стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в апреле составила 73 тыс. 249 руб. За указанный месяц этот показатель вырос на 6,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При этом Челябинск попал в число городов РФ, где сильнее всего за апрель выросла цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке. Помимо него в этом перечне оказались Чебоксары (+7,7%), Киров (+7,2%), Магнитогорск (+6,4%) и Тольятти (+6%).

Что касается средней цены квартир на вторичном рынке жилья Челябинска, в апреле она составила 4 млн 142 тыс. 378 руб., увеличившись за этот месяц на 7,2%.

По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, причинами роста цен на вторичном рынке недвижимости стали активизация рынка, девальвация рубля в апреле и переток спроса с «первички».

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