Средняя цена квартир на вторичном рынке жилья Челябинска в апреле выросла на 7,2%

УрБК, Челябинск, 11.05.2023. В Челябинске стоимость одного квадратного метра квартир в новостройках составляет 89 тыс. ...

Средняя цена «квадрата» недвижимости в новостройках Челябинска за апрель выросла на 1,7%

УрБК, Челябинск, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска в феврале этого года ...

В Челябинске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за год выросла на 18,6%

В Челябинске цена квадратного метра жилья на вторичном рынке с начала года выросла на 27%

УрБК, Челябинск, 26.12.2022. В Челябинске цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке составляет 63 тыс. 852 руб. ...