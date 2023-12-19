Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 34 тыс. 154 случая ОРВИ. ...05.12.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 24%
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 46 тыс. 326 случаев ОРВИ, что на 24% ...22.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 8,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 33 тыс. 002 случая ОРВИ, что на 8,4% ...20.09.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 43%
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября зарегистрировано 51 тыс. 224 ...07.09.2022 Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло почти на 12%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Свердловской области за неделю с 29 августа по 4 сентября зарегистрировано 24 тыс. ...