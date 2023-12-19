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Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 декабря зарегистрировано 39 тыс. 383 случая ОРВИ. Это на 15,3% превышает показатель прошлой недели и соответствует среднему многолетнему уровню.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в структуре заболеваемости 52,6% составляют дети.

В Екатеринбурге зарегистрировано 22 тыс. 387 случаев заболевания ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 12,5%, среднего многолетнего уровня — на 11,1%.
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