Текущий год стал одним из самых теплых в Свердловской области за последние 28 лет

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Свердловскую область в ближайшую неделю ожидает похолодание. Об этом сообщается на ...02.06.2023 Синоптики не будут продлевать предупреждение о смоге в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Специалисты Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ...18.10.2021 Смог в Екатеринбурге продержится до конца текущей недели
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. Смог в Екатеринбурге продержится до конца текущей недели. Это связано с тем, что в ...16.01.2013 2012 год вошел в десятку самых теплых за 130 лет наблюдений
2012 год попал в десятку самых теплых за более чем 130-летнюю историю инструментальных наблюдений, сообщает РИА Новости ...13.08.2010 В Екатеринбурге установлен абсолютный температурный рекорд
В Екатеринбурге установлен абсолютный температурный рекорд, сообщает ИТАР-ТАСС Урал со ссылкой на свердловской ...