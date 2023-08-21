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Текущий год стал одним из самых теплых в Свердловской области за последние 28 лет

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Текущий год стал одним из самых теплых в Свердловской области за последние 28 лет. Об этом рассказала на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге, главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко.

«Средняя температура этого года составила около пяти градусов тепла. Это на полтора градуса выше нормы. Это один из самых теплых годов в истории наблюдений. Самые теплые года у нас были в 1995 и 2020 годах», — отметила Галина Шепоренко.

Она добавила, что к таким показателям привело глобальное изменение климата. Также это стало причиной того, что в этом году в регионе было зафиксировано рекордно малое количество осадков. Самым засушливым периодом 2023 года стал май, также мало осадков было летом и в первый месяц осени. И только количество осадков в ноябре позволило повысить среднегодовые показатели почти до нормы.
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