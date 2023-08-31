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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству региона завершить инфраструктурные проекты 2023 года на 100%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В ходе заседания свердловского правительства, прошедшего 21 декабря, глава региона Евгений Куйвашев поручил министрам завершить все запланированные на 2023 год проекты по развитию инфраструктуры области. В настоящее время степень их готовности — 92%, отмечает департамент информполитики Среднего Урала.

На данные цели из федерального бюджета было привлечено свыше 50 млрд руб. На сегодняшний день освоено более 44,7 млрд руб., что составляет порядка 92% от плановых значений.

В частности, в рамках инфраструктурного бюджетного кредита федеральная комиссия одобрила три заявки свердловского губернатора на общую сумму 16,5 млрд руб. Эти средства направлены на строительство жилья, дорог и других объектов инфраструктуры области.

В виде специального казначейского кредита Свердловской области было предоставлено 1,5 млрд руб. на приобретение 299 новых автобусов. 6,2 млрд руб. из федерального бюджета было выделено на строительство станции водоочистки «Южная» в Нижнем Тагиле. На модернизацию коммунальной инфраструктуры было одобрено шесть заявок на общую сумму 5,9 млрд руб.

«До конца года должно быть обеспечено полное освоение средств инфраструктурного бюджетного кредита, предназначенных для проектов 2023 года», — цитирует департамент Е. Куйвашева.
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