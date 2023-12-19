Курс евро с начала торгов вырос на 0,02%

УрБК, Москва, 20.12.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составил 90,41 руб., евро — 99,08 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,08%, европейской — на 0,02%

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