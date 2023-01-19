Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%

УрБК, Москва, 01.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,10 руб., евро — 76,18 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,4%, европейской — на 0,34%.

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