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В Екатеринбурге объявлены три финалиста конкурса концептов по развитию набережной Верх-Исетского пруда

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Жюри определило трех финалистов конкурса концепций развития набережной от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В финальную тройку вошла концепция «Природа электричества» команды «IND + STEP + НатУРАЛист». Ее авторы предложили решение по развитию природного ландшафта в перспективном индустриальном окружении и созданию элементов зеленой инфраструктуры для восстановления экологического баланса и повышения качества городской среды.

Бюро «МЛА+», предложив создать единый маршрут со знаковыми местами, посвященными энергии, истории места, и нетронутыми природным участками, также вошло в финал конкурса. В концепт бюро «Парк энергии и природы» входит организация зон для отдыха, пешеходной и велосипедной территории. Акцентом работы стал променад, отсылающий к образам городской электростанции с установкой арт-инсталляций, раскрывающих айдентику места.

Третьим финалистом стала команда консорциума TOBE Architects + ISAEV Architects с концепцией «ВИЗионер», которая видит будущую набережную с зонами, отвечающими разным вкусам и предпочтениям. В их числе — молодежный парк, набережная, посвященная писателю Крапивину, на которой расположатся тематические познавательные площадки, болотный парк с беседками, места для отдыха с навесами и очагами для обогрева, пляж, спортивный кластер, экстрим-парк и полуостров Баран с деревянными дорожками и пирсами.

Чей концепт станет победителем, будут решать жители Екатеринбурга. Принять участие в опросе может каждый желающий в период с 29 декабря 2023 по 19 января 2024 года на официальном портале Екатеринбурга.
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