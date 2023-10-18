В Екатеринбурге объявлены три финалиста конкурса концептов по развитию набережной Верх-Исетского пруда

В Екатеринбурге стартовал конкурс на разработку концепции набережной от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых ...16.10.2023 Власти Екатеринбурга объявили конкурс на лучший проект по развитию набережной ВИЗа
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Власти Екатеринбурга объявили конкурс на разработку концепции развития набережной ...28.01.2022 На официальном портале Екатеринбурга стартовал опрос горожан о благоустройстве набережной Верх-Исетского пруда от улицы Лоцмановых до улицы Плотников
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На официальном портале города Екатеринбурга сегодня стартовал опрос, посвященный ...09.08.2021 Глава Екатеринбурга назвал финалистов конкурса концепций по благоустройству набережной Городского пруда
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на своей странице в Instagram назвал финалистов ...29.09.2017 Градсовет подведет итоги конкурса концепций набережной Верх-Исетского пруда — Исети
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга 6 октября подведет итоги конкурса на ...